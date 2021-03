L’Udinese vince ancora e stacca la Fiorentina: Sassuolo in caduta libera Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il secondo anticipo della 26esima giornata di Serie A: alla Facia Arena l’Udinese di Gotti ospitava il Sassuolo di De Zerbi. Nonostante le posizioni in classifica delle due squadre, sono i padroni di casa a imporsi: al novantesimo il risultato finale è 2-0.

Ai bianconeri bastano una rete per tempo: nel primo tempo è l’ex Juventus e Napoli Llorente a sbloccare il risultato: al ’44 lo spagnolo porta in vantaggio i bianconeri con un preciso tiro all’angolino. Nella ripresa è un altro ex Juve a chiudere il match: al 92′ De Paul potrebbe andare alla conclusione ma preferisce servire Pereyra da solo davanti a consigli, l’argentino non sbaglia e segna il suo terzo gol in campionato.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 59, Milan 53, Juventus*, Atalanta 49, Roma 47, Napoli* 44, Lazio 43, Verona 38, Sassuolo 36, Udinese 32, Sampdoria 31, Bologna 28, Genoa 27, Benevento, Spezia 26, Fiorentina 25, Cagliari 21, Torino* 20, Parma 15, Crotone 12.