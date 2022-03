L’Udinese vince un duello salvezza e mette un po’ nei guai la Sampdoria. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria per l’Udinese di mister Cioffi nell’anticipo delle 15 del sabato: alla Dacia Arena era un vero e proprio scontro salvezza, per allontanare un po’ la zona calda. I friulani hanno battuto per 2-1 la Sampdoria e la gara di fatto si è decisa tutta nel primo quarto d’ora del primo tempo. Al 4′ il vantaggio bianconero firmato da Deulofeu, con un tocco sotto la traversa, poi il raddoppio di Udogie al 12′ con un piatto sinistro dopo un tiro deviato allo stesso Deulofeu. Un minuto dopo errore di Becao e strada aperta per Caputo che riapre la gara, battendo Silvestri con il destro. Niente da fare però per la Samp nel finale e vittoria che lascia gli uomini di Giampaolo con 4 punti sulla terz’ultima.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter* 58, Napoli, Milan 57, Juventus 50, Atalanta* 47, Roma 44, Lazio 43, Fiorentina* 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna* 32, Empoli 31, Udinese** 29, Sampdoria, Spezia 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 17, Salernitana* 15.

*una partita in meno