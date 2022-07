“Luis Alberto non è irrinunciabile per la Lazio. Dall’Italia niente di concreto, lui vuole tornare a Siviglia”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Berardino ha parlato a Radio Toscana, in riferimento al centrocampista della Lazio Luis Alberto, il quale ha attirato le attenzioni della Fiorentina: “La situazione è in sospeso. Ha un contratto fino al 2025, ma potrebbe farsi da parte. C’è un’importante offerta del Siviglia, che sta concretizzando. La Lazio potrebbe essere interessata a farlo partire. La richiesta è di 30 milioni di €, ma forse 20 milioni bastano per chiudere. Non è un punto fisso per Sarri, l’allenatore vorrebbe Ilic, ma ci sono possibilità di prenderlo solo se parte lo spagnolo.”

Su eventuali interessamenti dalla Serie A, aggiunge: “Credo che debba esserci una scelta congrua. Finora, ci sono stati solo dei sondaggi su di lui dall’Italia, niente di concreto. La volontà del calciatore è quella di tornare in Spagna, specie al Siviglia, a casa sua”.