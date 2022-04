Luis Alberto pronto a lasciare Roma: tra i possibili sostituti anche un centrocampista della Fiorentina

L’arrivo nella scorsa estate di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ha incrinato i rapporti tra il club capitolino e Luis Alberto: il centrocampista spagnolo ha risentito l’arrivo del tecnico, soprattutto per i suoi metodi di allenamento, finendo spesso fuori dall’undici titolare. Proprio per questo il centrocampista classe ’92, che ha comunque un contratto che lo lega ai biancocelesti fino al 2025, avrebbe cominciato a guardarsi attorno e sarebbe pronto a valutare qualsiasi offerta.

Proprio per questo Sarri, in caso di una cessione dello spagnolo, avrebbe già pronto una lista dei desideri. Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Messaggero in cima alla lista ci sarebbe Matias Vecino: l’uruguaiano è sbocciato proprio nell’Empoli sotto la gestione del tecnico toscano. Pronte anche le alternative: Sarri avrebbe speso parole d’amore anche per Filip Djuricic e Riccardo Saponara, con quest’ultimo che andrà in scadenza con la Fiorentina proprio il giugno prossimo.