Luis Alberto verso la Spagna, adesso vuole provarci anche… Gattuso

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto, che ha da tempo attirato l’interesse della Fiorentina, è in procinto di salutare il club biancoceleste. Ci sono tutte le possibilità concrete per un addio già a gennaio. La strada sembra essere solo una, ovvero il ritorno in Spagna, con però più opzioni.

Come riporta il portale El Mundo, alla corsa per Luis Alberto si è aggiunto anche il Valencia, club che necessita fortemente di un acquisto per rafforzare il proprio centrocampo. Il numero 10 della Lazio aspetta il Siviglia, ma apre anche alla squadra allenata da Rino Gattuso, che ha già fatto il suo nome alla dirigenza.