Luis Alberto vuole il Siviglia, ma Lotito non è disposto a fare sconti

Nelle passate settimane si è discusso di un possibile interessamento della Fiorentina per Luis Alberto, che è in uscita dalla Lazio e rappresenterebbe l’identikit della mezzala di qualità tanto cercata dal club di Rocco Commisso sul mercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio non intende muoversi dalla richiesta iniziale di venticinque milioni di euro. Sul centrocampista spagnolo è forte l’interesse del Siviglia, che però non pare disposto ad accettare le richieste della società di Claudio Lotito nonostante abbia il gradimento del giocatore. Per questo, anche il passaggio di Ivan Ilic dal Verona alla Lazio per tredici milioni di euro più due di bonus è in stand-by.