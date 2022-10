“Lukaku andrà al massimo in panchina, pesa l’assenza di Brozovic. Ma l’Inter si è trasformata”

Il giornalista del Corriere della Sera Paolo Tommaselli è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare dell’Inter, prossima avversaria della Fiorentina in campionato: “Si è indubbiamente trasformata in due settimane. Adesso viene il difficile, ovvero confermarsi ogni partita: Firenze è un banco di prova importante. Inzaghi? Mai messo in discussione da nessuno”.

Sulle assenze e sui possibili indisponibili in casa nerazzurra: “Brozovic è un’assenza che pesa tantissimo, nel centrocampo dell’Inter. Lukaku? Al massimo sarà in panchina, non è in condizioni ottimali. Dal primo minuto, ripartirà nei big match delle settimane successive”.