Lukaku: “Chiesa, ti stimo!”

Sabato prossimo la Fiorentina giocherà in casa dell’Inter. In campo lo spauracchio numero uno sarà sicuramente il centravanti nerazzurro, Romelu Lukaku che, su La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei giovani interessanti presenti nel nostro campionato: “Barella sarà un giocatore molto importante, per la Nazionale e per l’Inter. E’ un ragazzo cresciuto molto negli ultimi sei mesi ed è impressionante con la palla e anche a livello fisico, di mentalità. Anche Esposito può essere un calciatore importante, ma deve giocare di più. Con la mentalità che ha e con più minuti in campo potrà dare molto. Stimo anche Kean. E Chiesa“.

0 0 vote Article Rating