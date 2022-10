Lukaku da casa esulta rabbioso al gol del 3-4: “E’ giusto così!”

Uno degli assenti di Fiorentina-Inter era l’infortunato Romelu Lukaku, che, nonostante abbia superato la lesione accusata a fine agosto, non era stato convocato per la trasferta di Firenze. L’attaccante belga, a dirla tutta, non è mancato più di tanto ai suoi compagni che di riffa o di raffa alla fine sono riusciti a vincere lo stesso.

Al gol del 3-4 finale, anche il centravanti nerazzurro si è lasciato andare in un’esultanza rabbiosa: “Yes! Yes! Yes!” ha urlato davanti al televisore, aggiungendo poi che era giusto così. Insomma, un risultato per niente bugiardo secondo il giocatore indisponibile di Inzaghi, che ha postato tutto sul proprio Instagram (qui sotto un’istantanea del video di cui si fa riferimento):