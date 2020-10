Lukaku e D’ambrosio regalano i 3 punti a Conte: l’Inter piega il Genoa Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, questo pomeriggio l’Inter di Antonio Conte è tornata a vincere. Nel terzo anticipo della quinta giornata di Serie A i nerazzurri affrontavano a Marassi il Genoa di Rolando Maran: al novantesimo il risultato finale è 0-2 per gli ospiti. Dopo uno scialbo primo tempo, in cui nessuna delle due squadre sembrava capace di pungere, nella ripresa gli uomini di Conte alzano il ritmo e portano a casa i tre punti. Vantaggio al 64′ con il solito Lukaku che in girata batte l’incolpevole Perin. Chiude la sfida D’Ambrosio che al 79′ trova il raddoppio su un cross dalla sinistra.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 12, Sassuolo 11, Inter 10, Atalanta, Sampdoria 9, Juventus, Napoli 8, Roma, Verona 7, Benevento 6, Fiorentina, Cagliari, Spezia, Genoa, Lazio 4, Bologna, Parma, Udinese 3, Crotone 1, Torino 1.