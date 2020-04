Senza mezzi termini, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha parlato in una diretta Instagram organizzata dallo sponsor PUMA. Polemico il giocatore belga, che sullo stop della Serie A ha detto: “Mi chiedo se sia normale che per bloccare un campionato si sia dovuto aspettare un contagiato nella Juventus. No, non è normale. Nel mondo ci sono persone che soffrono e muoiono, mi manca il calcio ma ora le priorità sono altre”.