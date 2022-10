Lukaku presente contro la Fiorentina? In casa Inter regna la pazienza

Giornata di esami in casa Inter per l’attaccante belga Romelu Lukaku. Il giocatore sta recuperando da un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. L’obiettivo sembra essere proprio la partita contro la Fiorentina in programma sabato ma Inzaghi ancora non sa se potrà contare su di lui.

Servirà dunque ancora un po’ di pazienza ai nerazzurri per capire se Lukaku ci sarà o no a Firenze. La scelta con tutta probabilità sarà presa domattina, quando l’attaccante sarà con la squadra ad Appiano Gentile. Se i progressi saranno confermati, rientrerà in gruppo e sarà a disposizione, altrimenti punterà al rientro in Champions. Giudice sarà un colloquio tra l’allenatore e lo staff medico. A riportarlo è Sky Sport.