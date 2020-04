Lukaku shock: “Dopo dicembre all’Inter su 25 calciatori eravamo malati in 23. Tutti tossivano e avevano febbre e un compagno è svenuto…”

“Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre. Siamo tornati e giuro che 23 giocatori su 25 dell’Inter erano malati. Non è uno scherzo”. Durante una chat su Instagram con Kat Kerkhofs, moglie di Mertens, Romelu Lukaku svela uno spaventoso retroscena sullo stato di salute della squadra nello scorso mese di gennaio, quindi molto prima del lockdown causato dalla pandemia coronavirus: “Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari di Radja Nainggolan – racconta il belga – e dopo 25 minuti uno dei nostri difensori ha dovuto lasciare il campo. Non poteva andare avanti e quasi svenne. Tutti tossivano e avevano la febbre”. A riportarlo è SportMediaset.