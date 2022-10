Lukaku torna ad allenarsi in gruppo per la prima volta dopo agosto: Inzaghi lo rischierà contro la Fiorentina?

L’Inter ritrova Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, si è allenato questa mattina insieme al resto dei compagni ad Appiano Gentile, per la prima volta dopo l’infortunio muscolare di fine agosto. Il centravanti resta tuttavia in dubbio per la trasferta di Firenze, anche considerando il fatto che Lukaku si allenerà soltanto oggi e domani in gruppo dopo quasi due mesi di stop.

Potrebbe essere più probabile, quindi, rivedere il belga mercoledì prossimo per la decisiva sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen a San Siro: anche Simone Inzaghi sta riflettendo sulla possibilità di preservarlo per un’altra uscita ancora e tenerselo al 100% per la sfida chiave in Europa. La Fiorentina potrebbe essere salva, anche se lo score del sostituito dell’ex Chelsea, Edin Dzeko, è tutt’altro che deprimente contro i Viola. Anche lo scorso anno, infatti, fu l’attaccante di Sarajevo a decidere la vittoria dei nerazzurri al Franchi.