Lulic: “Già allo Spezia si vedeva che Italiano ci sapeva fare: adesso dovrà confermarsi. Lo prenderò come mio riferimento”

Senad Lulic, ex giocatore della Lazio, era presente oggi a Coverciano per prendere il patentino da allenatore ed è stato intercettato da Radio Bruno. Di seguito la sua opinione su Italiano, “un allenatore da prendere come esempio”:

“Due anni fa la Fiorentina cercava di non retrocedere e Italiano l’ha riportata in Europa. Allo Spezia si vedeva che era capace, ma è ora che arriva il bello perché confermarsi è sempre difficile. Giocherà l’Europa per la prima volta e dovrà gestire le partite che saranno tante. Sicuramente è un allenatore da prendere come esempio per noi che siamo qua ad imparare”.