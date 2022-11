L’ultima assenza forzata del 2022 per Castrovilli: alla ripresa del campionato potrebbe essere a pieno regime

La partita tra Milan e Fiorentina non sarà soltanto l’ultima partita dei rossoneri e dei viola in campionato prima della sosta per i mondiali. Come riferisce La Nazione si tratterà infatti anche dell’ultima indisponibilità di Gaetano Castrovilli, ancora assente dai convocati ma ormai sulla via del recupero.

Dopo il brutto infortunio e l’operazione, il centrocampista viola è tornato ad allenarsi con i compagni. Secondo il quotidiano alla ripresa del campionato a gennaio, salvo ulteriori intoppi, Castrovilli tornerà a pieno regime a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano per dare una mano nella rimonta della squadra viola.