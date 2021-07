L’ultima chiamata per Montiel

Sono già passati tre anni dall’arrivo di Tofol Montiel alla Fiorentina. Era l’estate del 2018 e l’allora direttore sportivo viola, Pantaleo Corvino, lo acquistò dal Mallorca per due milioni di euro. Quello dello spagnolo è un tema che divide Firenze: da una parte c’è chi invoca maggior spazio per lui, dall’altro chi non lo ritiene adatto al calcio italiano. E dà quindi ragione ai vari Montella, Prandelli e Iachini, che l’hanno usato col contagocce.

Cinque presenze in tre stagioni con la Fiorentina, arricchite da quella rete contro l’Udinese in Coppa Italia che sembrava poter rappresentare la svolta per la sua avventura in riva all’Arno. E invece Montiel è tornato nuovamente nelle retrovie. Adesso, con Italiano in panchina, per lo spagnolo sembra arrivata l’ultima chiamata per la sua avventura a Firenze: imporsi definitivamente o andare via, questo il bivio del classe 2000.