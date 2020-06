L’ultima clamorosa idea: Un nuovo STADIO a Campo di Marte, ma non al posto del Franchi! I dettagli

Un nuovo stadio a Campo di Marte. Nell’area compresa tra il Ridolfi e il vecchio Padovani. E il Franchi, l’intoccabile Franchi, potrebbe diventare il tempio dell’atletica, del rugby. E anche la nuova casa dei concerti fiorentini. Come scrive La Repubblica, la “minaccia” campigiana e i rinnovati niet del soprintendente Andrea Pessina all’abbattimento delle curve del Franchi sortiscono ora una “pazza idea” sui tavoli di Palazzo Vecchio. Non solo quella di una riqualificazione complessiva dei 30 ettari del Campo di Marte che includa pure negozi e alberghi lungo il viale Paoli pedonalizzato ma un ” piano B” sullo stadio. Il Franchi non si può toccare? E allora perché non costruire uno stadio nuovo accanto, abbattendo l’impianto dell’atletica e allargandosi in parte nel territorio del rugby? Per il momento è poco più di una suggestione progettuale. Ma l’opzione, peraltro già vagheggiata qualche mese fa, negli ultimi giorni è riapprodata sul tavolo del sindaco Dario Nardella.

