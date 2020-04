L’ultima clamorosa proposta: “Tutta la Serie A in ritiro-clausura a Roma per 45 giorni, a concludere la stagione”

Le ipotesi al vaglio per portare a termine la stagione calcistica, obiettivo difficilmente evitabile, si moltiplicano tra soluzioni praticabili o meno e paletti imposti da Uefa, calendari e naturalmente dal Covid_19 stesso. Su repubblica.it Fulvio Bianchi ha tirato fuori un’altra via per garantire una chiusura in tempi rapidi, sottoponendo dunque un po’ tutti ad un tour de force. In pratica tutte le squadre, staff compresi, di Serie A dovrebbero essere trasferiti a Roma per una sorta di ritiro-clausura della durata di 45 giorni, quelli utili a portare a termine le gare di questa stagione. Le sfide si giocherebbero tutte nei vari impianti della capitale, a porte chiuse, mentre i protagonisti sarebbero sottoposti a test sierologici e gli staff dotati di mascherine.