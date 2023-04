L’ultima idea per far traslocare la Fiorentina è lo stadio di rugby, ma c’è un nodo importante

L’ultima idea di Palazzo Vecchio per ospitare la Fiorentina durante i lavori di restyling è quella dello stadio Padovani di rugby. Uno dei nodi legati alla struttura, però, riguarda la capienza, che difficilmente potrà essere aumentata. Una tribuna da 1200 posti è presente, ma la capienza minima per la Serie A rimangono i noti 12mila posti e nell’impianto adiacente al Mandela Forum si farebbe fatica ad arrivare anche agli 8.000 attuali del Ridolfi.

Continua senza sosta la ricerca di una casa per la Fiorentina per le stagioni sportive 2024/25 e 2025/26, quando il Franchi sarà per larga parte in agibile per i lavori. Lo scrive il Corriere Fiorentino.