L’ultima idea per la fascia destra porta dritta a Barcellona: Ecco di chi si tratta

Secondo quantoscrive TuttoMercatoWeb.com, l’ultima idea di calciomercato per la Fiorentina porta a Barcellona, dove gioca il classe ’98 Moussa Wague: terzino destro o quinto di centrocampo, il pupillo dell’ex tecnico blaugrana Valverde è rientrato dai mesi di prestito al Nizza – che non ha esercitato il diritto di riscatto – e difficilmente resterà al Camp Nou il prossimo anno. Da qui l’idea della dirigenza viola e il primo contatto esplorativo in merito, per capire costi e fattibilità dell’eventuale operazione. Nei mesi scorsi Wague era stato cercato con insistenza anche dal Torino.

0 0 vote Article Rating