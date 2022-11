L’ultima partita (per ora) che seguirà dal vivo Commisso. La caccia ad una storica striscia per questa proprietà

Quella contro la Salernitana, sarà con tutta probabilità l’ultima partita che il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, seguirà dal vivo in Italia prima di fare ritorno negli Stati Uniti, dove passerà i prossimi mesi prima di fare ritorno a Firenze a inizio anno nuovo.

Commisso, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, è dato in partenza venerdì e si augura che quella di domani contro la Salernitana possa essere la gara che certifichi non solo la definitiva rinascita della Fiorentina in campionato, ma anche la prima storica striscia di cinque vittorie di fila (tra campionato e coppa) nel corso della sua gestione.