Le nazionali africane fanno le prove generali in vista della Coppa d’Africa e per la Fiorentina potrebbe arrivare una buona notizia

Sono tre i giocatori della Fiorentina che potrebbero essere convocati con le proprie nazionali a inizio gennaio per la Coppa d’Africa, costringendoli a saltare quasi un mese di partite con la squadra viola: Sofyan Amrabat, Youssef Maleh e Alfred Duncan. Prima della competizione però le rappresentative africane, ma non solo, saranno impegnate nelle qualificazioni al Mondiale 2022.

Dei tre, solo due saranno impegnati con le nazionali: Amrabat e Maleh con il Marocco. Rimarrà invece a Firenze Duncan. Maleh era stato convocato durante una delle precedenti soste per le nazionali proprio dal Marocco dopo aver scelto la casacca africana rispetto a quella italiana per il proseguo della sua carriera professionistica visto il suo doppio passaporto. Dopo aver saltato la scorsa convocazione, l’italo-marocchino è tornato tra i convocati del Marocco, ma la sua presenza alla Coppa d’Africa è ancora tutta da valutare.

Discorso diverso invece per Duncan con il Ghana. Rimane ancora da capire cosa sia successo ormai più di un mese fa, quando il centrocampista viola era tornato tra i convocati della sua nazionale dopo quasi due anni ma non è mai partito per il ritiro. Un infortunio che di fatto non c’è mai stato e un fraintendimento che lo ha visto rimanere a Firenze. Per lui non c’è stato spazio tra i convocati del Ghana per i prossimi due impegni e la Coppa d’Africa potrebbe essere ormai un traguardo lontano.

Con Amrabat assente quasi sicuro e Maleh in bilico, la non convocazione di Duncan potrebbe essere un ottima notizia per la Fiorentina.