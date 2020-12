La trasferta della Fiorentina contro la Juventus appare fin da subito un’impresa proibitiva. Eppure, c’è un dato che potrebbe fungere da auspicio positivo per la partita di domani sera. L’ultima vittoria in Serie A di Cesare Prandelli, risale al marzo 2019: a Marassi il suo Genoa si sbarazzò proprio della Vecchia Signora per 2-0 grazie alle reti di Sturaro e Pandev. Da quel momento in poi, il Grifone incappò in un trend di risultati negativo. Che culminò con lo 0-0 del Franchi contro la Fiorentina, un risultato che permise ai rossoblu (e ai viola) di salvarsi. E a retrocedere in Serie B fu l’Empoli.

Dal momento del suo ritorno in riva all’Arno, Prandelli ha collezionato tre pareggi e altrettante sconfitte in sei partite, oltre alla vittoria contro l’Udinese in Coppa Italia. Tornare al successo proprio contro la Juventus sarebbe un’iniezione di fiducia incredibile in vista del prosieguo della stagione.