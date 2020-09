L’ultima volta, un rigore che poteva costare caro alla Fiorentina. Ecco l’arbitro del match contro il Torino

L’ultima volta che Abisso ha arbitrato la Fiorentina al Tardini di Parma, tre rigori in novanta minuti. Due per la squadra di Iachini ed uno molto dubbio a favore dei ducali: rete che di fatto riaprì la partita. Doveri richiama Abisso per una review su un contatto Pezzella-Kucka. Il fischietto palermitano non ha dubbi è calcio di rigore nonostante il contatto cercato da entrambi i calciatori. Fiorentina-Torino, match che inaugurerà la serie A 2020/21 sarà diretto proprio da Abisso con Colarossi e Baccini come assistenti. Al VAR, ci sarà Giacomelli.

