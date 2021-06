L’ultimatum a inizio settimana per Italiano: e il tecnico potrebbe costare… più di quando faceva il calciatore

L’opzione numero uno per la panchina della Fiorentina resta quella di Vincenzo Italiano, almeno fino a inizio settimana (sarà quella in cui si entrerà nel mese di luglio, ricordiamolo), poi se il punto d’incontro non sarà trovato il club di Commisso guarderà incredibilmente (ancora) altrove. Per il tecnico siciliano resta da fare un investimento, secondo il Corriere dello Sport-Stadio intorno ai 4-5 milioni: uno per la clausola, un altro circa per il suo staff, oltre all’ingaggio da circa 1,2 milioni a stagione. Un costo che probabilmente supererebbe anche la cifra che Italiano valeva da calciatore. Resta il fatto che a fine giugno alla Fiorentina non restano molte carte da giocare.