L’ultimatum della Fiorentina a Milenkovic: meno di una settimana per decidere. Spunta un terzo club

Sta vivendo dei giorni complicati Nikola Milenkovic, che non ha ancora sciolto la decisione sul proprio futuro: rimango alla Fiorentina o vado via? Con il dubbio, nel secondo caso, di trasferirsi in squadre che giocano la Champions League in cui però non sarebbe titolare.

La Nazione riporta tre novità: la prima è che la società viola ha chiesto al giocatore di dare una risposta definitiva entro i primi giorni della prossima settimana, stabilendo il 4 agosto come termine massimo. La seconda, invece, è che oltre a Inter e Juventus c’è un altro club interessato alla prestazioni di Milenkovic: potrebbe essere il Tottenham, che già nelle passate settimane aveva fatto un sondaggio per il classe ‘97’.

La terza è che Fali Ramadani, il procuratore del serbo, si incontrerà il 2 di agosto con il direttore sportivo della terza società che si è fatta avanti, in modo da avere un quadro completo e decidere insieme al giocatore e alla società viola.