L’ultimo della dinastia viola “ic” e una possibile lieta sorpresa per la prossima stagione

Aleksa Terzic, terzino sinistro serbo arrivato all’inizio dell’estate del 2019, quando la Fiorentina passava di mano dai Della Valle a Rocco Commisso. L’ultimo trasferimento manovrato da Pantaleo Corvino, che aveva già strappato il sì del giocatore mesi prima e che, da lì a pochi giorni, avrebbe chiuso la sua seconda esperienza in viola da direttore sportivo.

Di fatto il primo acquisto dell’era Commisso e l’ultimo di quella di Corvino sulla scrivania gigliata. Terzic e un cognome, o almeno parte di esso, già sentito parecchie volte a Firenze. “IC” appunto: da Nastasic a Savic, passando per Jovetic e Ljiaic, finendo con gli attuali Milenkovic e Vlahovic. Una dinastia che a Firenze ha portato non poca fortuna fruttando talento e soldi nelle casse viola.

E che sia Terzic l’ultimo (per il momento) l’ultimo discendente della generazione balcanica da scoprire a Firenze? A Empoli il ragazzo ha già messo in mostra le sue qualità e mister Italiano sembra voler puntare su di lui per la prossima stagione per la fascia sinistra, dove c’è già Biraghi. Una staffetta che potrebbe rivelarsi interessante e stimolante per entrambi.

Aleksa Terzic, un altro “IC” tutto da scoprire.