L’ultimo forfait dell’anno di Gonzalez con la maglia della Fiorentina. Ma domani può iniziare la sua nuova avventura con l’Argentina

Grande assente della partita di oggi, come un ormai da un po’ di tempo a questa parte, sarà l’esterno della Fiorentina Nicolas Gonzalez. Secondo La Nazione l’argentino, che salterà anche l’ultimo impegno stagionale contro il Milan, domani dovrebbe partire per il Qatar, con la sua nazionale.

Le sue numerose assenze hanno scosso e non poco i tifosi della Fiorentina che potrebbero rivedere l’esterno in campo tra meno di sette giorni non con la maglia viola, bensì con quella dell’Argentina. Infatti, l’Albiceleste sfiderà mercoledì il Qatar, e resta ancora da capire se Gonzalez andrà in campo oppure no.