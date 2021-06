L’ultimo incontro con Antognoni? Le ex bandiere viola al suo fianco

Il 30 giugno sarà l’ora della scadenza anche per Giancarlo Antognoni e la bagarre di questi giorni riguarda proprio il nome dell’Unico 10: ieri una bandierona a sventolare sul “Franchi” ma sul banco c’è una proposta da responsabile del vivaio e scouting, con un taglio dello stipendio. Una proposta che secondo il Corriere Fiorentino non è stata presa bene dall’ex capitano della Fiorentina, in soccorso del quale sono arrivate le considerazioni di altre bandiere del recente passato, come Bertoni e Riganò. In settimana è in programma un altro confronto per capire se ci sarà accordo tra le parti.