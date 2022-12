L’ultimo mercato di Pradè? In estate possibile cambio di guardia, con un Burdisso tutto da valutare

Non è stato oggettivamente un bel ritorno quello di Daniele Pradè, dopo le belle immagini rimaste dalla sua prima avventura a Firenze: questo almeno il giudizio sospeso dopo sette sessioni di mercato, e all’alba dell’ottava, che non è detto sia l’ultima. C’è però un sentore di ricambio nell’aria, almeno da quanto riportato da Tmw, e a salutare potrebbe essere proprio il direttore sportivo, spesso e volentieri mandato in avanscoperta nei post partita più complicati e parte di un organigramma che non lo vede certo padre-padrone ma più fedele scudiero della coppia Commisso-Barone. In caso di separazione da rivalutare ci sarebbe anche la posizione del dt Burdisso, entrato nella Fiorentina proprio durante questa seconda esperienza di Pradè.