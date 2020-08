L’ultimo nodo da sciogliere: ecco quanto guadagna attualmente Javi Martinez al Bayern Monaco

L’apertura al trasferimento a Firenze c’è stata e questa è uno dei passi più importanti che la trattativa per Javi Martinez potesse fare per arrivare alla Fiorentina. Dal canto suo il Bayern Monaco non opporrebbe resistenza alla sua partenza, perchè i bavaresi stanno rivoluzionando il centrocampo e perchè con la scadenza del contratto nel 2021 c’è il rischio che poi lo spagnolo se ne possa andare a parametro zero tra un anno. L’ultimo vero nodo rimane l’ingaggio del calciatore, che attualmente dal Bayern Monaco percepisce 8 milioni lordi. Le note positive rimangono comunque di più rispetto a quelle negative, per un’operazione che potrebbe essere il grande colpo dell’estate viola.

