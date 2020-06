L’ultimo provino fatale per Correa: e la Lazio perde un match winner del Franchi

Esattamente un girone fa iniziò l’incredibile marcia da 11 vittorie consecutive che portò la Lazio a lottare per lo scudetto: la squadra di Inzaghi vinse al “Franchi” grazie ai gol Correa e Immobile, proprio al 90′. E l’argentino sarà uno dei grandi assenti della sfida di oggi, insieme a un altro marcatore di quella sfida come Chiesa: il “Tucu” ha effettuato un provino ieri pomeriggio, per testare la risposta del polpaccio acciaccato dopo la partita di Bergamo. Tempo dieci minuti e poi il forfait, con il ritorno anticipato negli spogliatoi. Un’insidia in meno per la Fiorentina, in una partita dove comunque di pericoli non ne mancheranno di certo.

