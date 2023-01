Lulù Oliveira non si dimentica degli anni di Firenze: “Fu Ranieri a volermi alla Fiorentina per giocare accanto a Batistuta. La Sampdoria mi aveva offerto di più, ma io…”

Luís Airton Oliveira Barroso, meglio conosciuto come Lulù, è stato un giocatore sia della Fiorentina che del Cagliari, squadra che oggi è tornato ad allenare Claudio Ranieri, tecnico del brasiliano ai tempi di Firenze. In un’intervista per La Provincia di Como, l’ex viola ha parlato anche dell’importanza che ha avuto per lui il tecnico campione di una Premier League con il Leicester:

“Ranieri fu colui che mi volle alla Fiorentina, per me è stata una persona molto importante. Si era infortunato Baiano e Ranieri scelse me per giocare al fianco di Batistuta, gli devo tanto. È un tecnico bravissimo, ancora oggi. Ricordo che all’epoca Gianfranco Matteoli, legato alla Sampdoria, insisteva perché parlassi con Mantovani, che mi voleva in blucerchiato per giocare con Mancini. Mi offrivano tanti soldi, ma scelsi Firenze“.