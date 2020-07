L’umore di Commisso e uno stallo temporaneo generale

In tempi di scarso feeling con la burocrazia e di lontananza da Firenze a causa del blocco Covid, l’umore di Rocco non è granché. Come scrive La Nazione, in attesa dell’eventuale diramazione del nuovo comunicato, il nodo immobiliare ha creato uno stallo temporaneo anche per il resto e la scelta del nuovo allenatore, che potrebbe restare anche quello vecchio, è a galleggio ai margini di un’operatività concentrata soprattutto sulla gestione di Chiesa e Milenkovic.

