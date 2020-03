Lunedì nuovo meeting tra i club. Verranno affrontate tematiche mediche e tecnico sportive e parteciperanno tutti

Capitolo Serie A. I club si ricollegheranno nuovamente lunedì, con la speranza che, attraverso un già atteso decreto del Governo, le Assemblee di ogni azienda, quindi anche quella della serie A, possano decidere senza la presenza fisica dei partecipanti. Ma ieri, comunque, qualcosa è stato deciso, vale a dire la creazione di una serie di tavoli tecnici di lavoro con la finalità di affrontare e trovare soluzioni su come uscire all’emergenza. Verranno affrontate tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment, ovvero valutazione del rischio, per le società e per la stessa Lega. E non parteciperanno soltanto i rappresentanti dei club, ma ci sarà anche il coinvolgimento della Federazione, dell’Assocalciatori, dei broadcaster e, con ogni probabilità, anche di esperti in tematiche fiscali. A riportarlo è il Corriere dello Sport.