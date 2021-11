Lungo colloquio confidenziale nel post partita di Juventus-Fiorentina tra Pradè e Allegri

Secondo quanto riportato da juventusnews24.com, prima di concedersi alle classiche interviste del post partita, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si è trattenuto in mix zone in compagnia del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè in un lungo colloquio confidenziale. Di quello che si sono detti, non se ne sa nulla, ma che l’allenatore bianconero si sia voluto muovere in prima persona per il mercato invernale della Juventus?

L’interesse juventino per Vlahovic ormai è cosa appurata, ma per strapparlo alla Fiorentina già a gennaio serviranno tanti soldi.