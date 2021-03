L’unica emozione data dalla vibrazione del badge…prima della beffa Nestorovski

Udinese-Fiorentina è stata una partita di una noia mortale. Fino all’86’, il minuto della beffa del gol di Nestorovski, l’unica emozione è arrivata dalla vibrazione del badge elettronico che tutti i presenti alla Dacia Arena portavano al collo per valutare la distanza dalle altre persone.

In campo, nel frattempo, il nulla, che per la squadra viola è stata una costante per tutto il match. Non è bastato giocare contro un avversario tutt’altro che irresistibile e oltretutto decimato per poter portare a casa punti (uno solo all’attivo dei gigliati nelle ultime cinque trasferte).