L’unica strada per risolvere la questione Centro Sportivo. Nuovi rinvii potrebbero far perdere la pazienza a Commisso

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulla vicenda Centro Sportivo. L’unico modo per risolvere la questione è quello di trovare il giusto punto d’incontro, ciascun ente focalizzato sulle proprie pertinenze, comunque tutti incanalati verso la strada del fare. Nuovi rinvii, complice un agosto alle porte, potrebbero far perdere la pazienza a Rocco Commisso. Che non ha alcuna intenzione di mollare la presa, semmai di direzionare la propria attenzione altrove. Lì dove per altro si sta già guardando, a Campi Bisenzio dove è stata esercitata l’opzione per l’acquisto di un’area libera da vincoli di oltre 36 ettari. Commisso, intanto, non perde di vista la sua squadra. Adesso, l’attenzione è già sulla prossima gara contro la Roma: sono questi i giorni delle riflessioni in chiave allenatore, ma quanto sta facendo Iachini non sta passando inosservato.

