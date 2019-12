L’unica vera eredità di Montella

Poco gioco e risultati da trend retrocessione. Sembrerebbero essere questi a primo acchito i ricordi dell’ultima esperienza appena conclusa di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina. Eppure un’azione coraggiosa e molto oculata l’ex tecnico viola l’ha fatta e ha dato anche i suoi frutti. Ci riferiamo infatti al lancio di Gaetano Castrovilli da titolare in Serie A e a tutto il percorso intrapreso con lui. I meriti di Montella in questo caso sono evidenti: in estate, appena tornato dal prestito in Serie B alla Cremonese, il giocatore è stato provato fin da subito tra i titolari facendo intravedere numeri e giocate promettenti. Il rischio di bruciarlo subito c’era, ma su questo l’ex allenatore viola non si è tirato indietro e si è fidato del potenziale intravisto. Il resto è ben noto a tutti: Castrovilli adesso è un elemento fondamentale di questa Fiorentina e dopo l’esordio in Nazionale lo potrebbe essere anche in Azzurro in vista dei prossimi europei. Un vero valore aggiunto per la squadra gigliata, ma l’artefice del suo impatto in Serie A non potrà più seguirlo per il momento nel percorso in viola.