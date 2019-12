“L’unico problema della Mercafir è lo spostamento del mercato. Commisso non vuole aspettare troppo, ma a Campi Bisenzio ci sarebbero altri problemi”

Il giornalista de Il sito di Firenze Donato Mongatti ha parlato a Lady Radio in merito alla questione dello stadio della Fiorentina: “A Campi Bisenzio lo stadio assumerebbe un valore minore rispetto a Firenze, anche solo per un fatto relativo al turismo che popola la città. Senza contare che bisognerebbe intervenire fortemente anche sui servizi di trasporto pubblico, perché non si può pensare che al triplice fischio 50mila persone tornino a casa con i propri mezzi. Di contro, l’area Mercafir ha il problema di spostare il mercato e questo è il dubbio principale di Commisso. Se l’area fosse già libera, il problema non si porrebbe e lo stadio si farebbe a Novoli. Ma stando così le cose, i tempi si dilungherebbero troppo e non è ciò che vuole il presidente della Fiorentina. Riguardo alla perizia uscita in queste ore, c’è da capire come funzionerà il bando dal momento che sono stati fatti due prezzi separati. Io credo che comunque sia stata semplicemente una precisazione burocratica; il prezzo totale dell’area è di 22 milioni e personalmente lo ritengo più che corretto”.