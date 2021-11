L’unico squillo di Montiel e poi…

Un anno fa. Esattamente un anno fa, nello stesso giorno in cui morì Diego Armando Maradona, un ragazzo di nome Cristobal Montiel Rodriguez, riuscì nell’impresa di realizzare il gol decisivo contro l’Udinese, che consentì alla Fiorentina di superare il turno in Coppa Italia.

E’ stato quello il primo e unico squillo di un ragazzo che i tifosi viola hanno sempre seguito con interesse e sperato di rivedere in altre partite. Desiderio rimasto tale, perché da quel momento in poi, Prandelli prima e Iachini in seguito non gli hanno concesso nemmeno un minuto in campo.

Nel corso dell’ultima estate, anche Italiano ha preferito altre soluzioni allo spagnolo, che è stato poi dirottato in prestito al Siena in Serie C. “Almeno lì giocherà” questo è quello che pensavano tutti. Un pensiero però sbagliato perché è partito titolare solamente in un paio di circostanze, poi molta panchina e uno scarso minutaggio per lui (con un solo gol all’attivo, realizzato alla terza giornata).

Insomma le difficoltà continuano, il mistero anche. E pensare che un anno fa…