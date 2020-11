“L’unico vero ‘no’ Milik lo ha detto alla Fiorentina. Adesso si sta guardando intorno, vedremo se i viola torneranno alla carica per lui”

Ciro Venerato, giornalista che segue il calciomercato per la Rai, ha parlato a Radio Kiss Kiss a proposito della vicenda della scorsa sessione di mercato tra l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik e la Fiorentina: “L’entourage del calciatore ed il Napoli stanno valutando qualcosa per gennaio. Il club partenopea non intende lasciarlo andare a costi bassi, ma è difficile visto che il giocatore si libera a zero in estate. Vediamo se la Fiorentina si rifarà sotto per il polacco. In questo momento l’entourage dell’attaccante sta bussando alle porte della Premier League per vedere se ci sono squadre interessate. Milik in estate ha rifiutato l’offerta della Fiorentina mentre aveva accettato Roma, Tottenham ed Atletico Madrid, soluzioni a lui gradite. Quando la Juventus gli ha fatto capire che non rientrava nei piani del club, il centravanti polacco si è guardato attorno. L’unico vero “no” è stato detto ai viola che avevano trovato, invece, l’accordo con la società partenopea”.

