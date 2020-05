Gli appuntamenti fissati si avvicinano, ma i dubbi sulla ripresa del calcio più che diminuire aumentano. Nei giorni scorsi erano state stabilite le date della fase due: il 18 maggio via agli allenamenti di gruppo, il 13 giugno la ripartenza del campionato e il 2 agosto l’ultima partita. Ma come riporta il Corriere Fiorentino, l’unità di intenti che sembrava esserci fra i club e tutte le parti in campo si è sfaldata nel tempo di un ciao.