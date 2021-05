L’uomo che disse no alla Fiorentina per il Cagliari e la moglie

Radja Nainggolan: è un nome che è circolato spesso all’interno della sede della Fiorentina, specialmente dall’inizio dell’era Commisso. Nell’estate 2019, quella che ha visto il trapasso dai Della Valle all’imprenditore italoamericano, i viola hanno provato l’assalto al centrocampista belga arrivando però a ricevere un no da parte del giocatore. Questo perché Nainggolan puntava a trasferirsi al Cagliari per il suo passato rossoblu, ma anche per le condizioni della moglie, conosciuta proprio nel capoluogo isolano, che era alle prese con un tumore (che sembra essere stato, fortunatamente, sconfitto). Una concatenazione di cause dunque che hanno privato i viola di avere questo giocatore che sarà uno degli spauracchi principale nel match di stasera.