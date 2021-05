L’uomo che piace a Barone e Pradè

L’intenzione della Fiorentina è quella di chiudere la pratica allenatore entro la fine di questa settimana. Il diesse Daniele Pradè e il dg Joe Barone, si son già messi al lavoro, e il casting portato avanti nelle scorse settimane ha portato ad una rosa di nomi decisamente più ristretta. Questo è quello che riporta stamani il Corriere Fiorentino.

In attesa di possibili sorprese sul fronte Gattuso, i due dirigenti (ovviamente col via libera di Commisso) hanno deciso di muoversi con decisione sul tecnico portoghese, Paulo Fonseca. Un contatto (molto concreto) è andato in scena ieri tra i dirigenti della Fiorentina e l’ex Roma. Giusto domenica scorsa, lo stesso allenatore aveva risposto con non poco imbarazzo ad una domanda diretta sulla possibilità di trasferirsi a Firenze.