L’uomo della provvidenza: un gol, tanta corsa e tratti di immediata leadership

“Chiamatemi bomber”. La partenza sprint di Patrick Cutrone – evidenzia La Gazzetta dello Sport – è la miglior notizia per una squadra, la Fiorentina, che da tempo cercava un uomo in grado di finalizzare. Un gol dei suoi, tanta corsa ed anche tratti di immediata leadership. Come quando ha rincuorato il neo amico e compagno di reparto Vlahovic dopo un gol sbagliato con l’Atalanta. Soprattutto, adesso, Cutrone è un ragazzo felice. L’ex attacccante rossonero, come ha spiegato il d.s. Pradè, incarna perfettamente il profilo cercato dalla nuova Fiorentina.