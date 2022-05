L’uomo di fiducia di Italiano: la terza maglia dell’attacco spetta ancora a Saponara, un piccolo incubo per il Milan

Il favorito sembra proprio Riccardo Saponara: dovrebbe esserci lui al fianco di Gonzalez e Cabral nel tridente della Fiorentina. Il fantasista classe ’91 è l’uomo di fiducia di Italiano, senza se e senza ma, visti anche i trascorsi allo Spezia e all’andata interpretò alla grande il ruolo, spaccando la partita con lo strepitoso gol del 2-0 a fine primo tempo. Per lui già 25 gettoni in campionato, che sono sostanzialmente la cifra di quelli messi insieme nei 4 anni precedenti in viola (tanti i prestiti a giro per l’Italia). Non forse una partita “da Saponara” per ritmi ma di sicuro per sapienza tattica: non a caso Italiano si è affidato a lui anche a Torino in Coppa Italia e a Salerno era stato proprio lui a rimetterla in piedi. Per il Milan invece un piccolo incubo, non solo per il gol dell’andata dato che ai rossoneri Saponara aveva già segnato e oltretutto è un ex.