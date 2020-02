L’uomo per il presente, pronto a fare la differenza

Alfred Duncan è l’uomo per il presente, quello che, di fatto, è chiamato a far fare il salto di qualità al centrocampo viola, il reparto che più di tutti sta facendo fatica e che ha aspettato fino all’ultimo secondo la fumata bianca di una trattativa lunga ed estenuante. Finalmente l’infortunio muscolare patito al ritorno in campo dopo la sosta, contro il Genoa, è archiviato: ora tocca a lui prendersi lo spazio necessario a fare la differenza. Per respirare il calore del Franchi, dovrà aspettare una settimana, fino alla gara col Milan, consapevole che a fare la differenza potrà contribuire anche la spinta di Firenze. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.