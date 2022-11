L’Uruguay lascia 90′ in panchina Torreira e non riesce a piegare un’organizzata Corea del Sud

Si è da poco concluso il primo incontro del gruppo G fra Uruguay e Corea del Sud, terminato – un po’ a sorpresa – sul punteggio di 0-0. La formazione di Lopez non è riuscita a superare l’organizzatissima compagine asiatica che ha anzi sprecato una chiara occasione da gol. Anche i sudamericani hanno sfiorato la rete con un palo di Godin ma alla fine dei salmi è parità per le due nazionali del girone con Portogallo e Ghana.

Da segnalare la presenza di due ex viola in campo per l’Uruguay, ossia Vecino e Caceres, mentre un altro ex, Lucas Torreira, è rimasto in panchina per l’intero svolgimento del match. Zero minuti quindi per il centrocampista del Galatasaray che invece avrebbe fatto molto comodo ad una formazione che lasciava impostare il gioco a Godin e Caceres.